Sequoia firma acordo de fusão com Move3: uma nova potência logística surge no Brasil

A Sequoia (SEQL3) anunciou ontem a assinatura do acordo definitivo de fusão com a Move3, após a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no final de fevereiro.

