Ser Educacional: Lucro no 4TRI23 e aquisição da startup Prova Fácil

A Ser Educacional (SEER3) anuncia aquisição da startup Prova Fácil, de avaliação on-line

A Ser Educacional (SEER3) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2023, registrando um lucro líquido ajustado de R$ 18 milhões. Com isso, a instituição reverteu o prejuízo ajustado registrado no mesmo período de 2022, que foi de R$ 441 mil.

