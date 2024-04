Venda da Avibras: Impactos da negociação com grupo australiano

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

O anúncio da negociação entre a Avibras Indústria Aeroespacial, uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento e fabricação de produtos e serviços de defesa, com o grupo australiano Defendtex, tem sido objeto de críticas por parte de sindicatos e especialistas. Eles argumentam que transferir o controle da empresa para o exterior pode comprometer a capacidade de defesa nacional, minando a soberania do país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Título de Eleitor: Prazo para regularizar pela internet termina hoje

• Poupança tem entrada líquida de R$ 1,3 bi em março, afirma BC

• Receita Federal: Autuações sobem 65% em 2023 e somam R$ 225,5 bi

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.