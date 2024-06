Comércio e Serviços têm recorde na geração de empregos no 1º quadrimestre, diz FecomercioSP O setor de comércio e serviços no Estado de São Paulo registrou o maior saldo de criação de postos CLT nos primeiros quatro meses deste...

O setor de comércio e serviços no Estado de São Paulo registrou o maior saldo de criação de postos CLT nos primeiros quatro meses deste ano, desde o início da série histórica, em 2020, quando o Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi instituído, apontou a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O setor de serviços criou 167 mil postos de trabalho com carteira assinada, ou 45,5 mil vagas a mais na comparação com o mesmo período de 2023, enquanto o setor de comércio gerou 10,5 mil empregos, revertendo o saldo negativo do ano anterior, quando 7 mil empregos com carteira assinada foram eliminados pelo segmento. De acordo com a FecomercioSP, este é o primeiro ano em que o saldo de empregos no comércio fica positivo no primeiro quadrimestre, enquanto os serviços viram um crescimento de 37% na geração de vagas. Emprego na capital Na capital paulista, o comércio gerou 2.116 vagas em abril, enquanto os serviços registraram a criação de 16.268 empregos. Apesar de alguns números menores em comparação com meses anteriores, o resultado geral mostra um cenário de crescimento e recuperação do mercado de trabalho em São Paulo.