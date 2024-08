Como transferir dinheiro da Europa para o Brasil com Pix? Veja dica especial Plataforma Profee oferece vantagens, taxas baixas e rapidez nas transações; saiba como funciona Economia|Do R7 19/08/2024 - 17h18 (Atualizado em 19/08/2024 - 17h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Plataforma Profee oferece vantagens, taxas baixas e rapidez nas transações Divulgação/Profee

Levantamento feito pelo Itamaraty mostra que há 4,5 milhões de brasileiros trabalhando no exterior e enviando dinheiro para o Brasil. O Pix tem facilitado essas transações, porém não é possível realizá-lo diretamente.

Para resolver esse problema, chegou ao mercado a Profee. Com a Profee.com, serviço de transferência de dinheiro[1] inovador, é possível mandar o dinheiro para chaves Pix com rapidez, segurança e as melhores taxas do mercado.

Transferências de dinheiro confiáveis e econômicas

A Profee oferece uma plataforma prática e econômica[2] para realizar transferências de dinheiro do exterior. No site da fintech há uma calculadora que permite checar as taxas promocionais para a primeira transferência e enviar dinheiro sem comissão.

Graças a esse sistema inteligente de monitoramento de taxas, os clientes dispõem de um câmbio favorável na hora de mandar dinheiro ao Brasil de forma fácil e transparente. De forma geral, as transações levam menos de dois minutos e as modalidades que envolvem cartões ocorrem quase instantaneamente.

‌



Licenciada na Europa, a Profee opera de acordo com os padrões PCI DSS e atualiza constantemente os seus certificados de segurança, garantindo a proteção dos dados dos clientes.

O site e o aplicativo da Profee possuem interfaces intuitivas, disponíveis tanto para os sistemas Apple e Android, e permitem transferências de dinheiro para mais de 65 países.

‌



Como usar o Pix para enviar dinheiro ao Brasil?

O Pix é perfeito para enviar dinheiro do exterior para o Brasil de forma rápida e segura. As transferências são feitas diretamente em segundos e não exigem que a pessoa que for receber o dinheiro tenha conta na Profee, o que é perfeito para emergências.

O serviço utiliza criptografia e autenticação em duas etapas para garantir a segurança entre transações. A empresa adota medidas rigorosas de segurança para proteger suas transferências.

‌



Como fazer uma transferência via Pix com a Profee

1. Crie uma conta na Profee fornecendo nome completo, data de nascimento, e-mail e número de telefone.

2. Escolha o método de pagamento desejado (cartão, Apple Pay, Google Pay ou conta bancária).

3. Insira os dados do destinatário no Brasil, incluindo a chave Pix cadastrada.

4. Utilize a calculadora para verificar as taxas de câmbio e aproveitar as promoções para novos clientes.

5. Confirme os detalhes da transferência e envie o dinheiro. A empresa garante que o valor seja transferido de forma rápida e segura, em tempo real.

Programa de indicação da Profee

A Profee oferece um programa de indicação que permite obter lucros ao convidar amigos para usar o serviço. Para isso, é necessário enviar um link de indicação.

Se o seu amigo fizer uma transferência no valor mínimo de 100 euros dentro de 30 dias, você receberá 10 euros e ele 5. Você pode convidar quantos amigos quiser, aumentando seus ganhos.

Com as facilidades da plataforma, você aproveita as melhores taxas de câmbio, isenção de comissões e um serviço confiável e eficiente para desfrutar momentos ao lado de quem ama.

Registre-se hoje na Profee e descubra como é fácil transferir dinheiro da Europa para o Brasil!