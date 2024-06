Fed quer voltar a cenário em que americanos não precisem se preocupar com inflação, diz Powell O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 12, que a autoridade...

Alto contraste

A+

A-

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 12, que a autoridade monetária quer assegurar que os Estados Unidos voltem a ter um cenário no qual as pessoas não precisam se preocupar com a inflação. Segundo ele, os dados divulgados nesta quarta foram encorajadores, mas vieram após vários meses de números surpreendentemente elevados. Em coletiva de imprensa, Powell ressaltou que não há certeza sobre os juros de longo prazo ficarão acima dos níveis verificados antes da pandemia de covid-19. O banqueiro central acrescentou que o crescimento econômico permanece resiliente nos EUA, o que é considerado um sinal encorajador. De acordo com ele, os gastos de consumidores continuam tendo expansão sólida. "Se virmos enfraquecimento inesperado no emprego, responderíamos a isso", comentou.