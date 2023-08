Apagão de energia e depoimento de hacker à CPMI marcam a semana

No início da semana, os três advogados do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, desistiram de fazer a defesa do militar, que está preso desde o dia 3 maio, e é alvo de oito investigações. Cezar Roberto Bitencourt assumiu o posto e mudou a estratégia do caso: em vez do silêncio, assumiu que o acusado era "assessor prestativo", que precisava resolver os problemas do chefe. Cid foi preso por envolvimento em esquema de falsos registros de vacinação contra a Covid-19, mas há provas de que também tenha participado do desvio do kit de joias dadas pelo governo da Arábia Saudita à Presidência da República.

Edilson Rodrigues/Agência Senado - 11.7.2023