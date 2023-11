Quedas dos juros e do desemprego e ofensiva de Israel na Faixa de Gaza marcam a semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, na quarta-feira (1º), um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), com validade até maio de 2024, para os portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí (RJ) e de Santos (SP) e para os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo. O texto estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado. A atuação das Forças Armadas nos locais com GLO decretada ocorrerá em articulação com a Polícia Federal

Ricardo Stuckert/Presidência da República - 27.10.2023