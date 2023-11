Onda de calor, brasileiros em Gaza, reforma tributária e inflação marcam a semana

Um funcionário do time sub-17 do Palmeiras, Ricardo Pabon, foi libertado após ter sido sequestrado pela quadrilha do Pix na noite de quinta-feira (9), no bairro Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento pela avenida Jacu-Pêssego quando foi parada por um motorista de aplicativo, que informou que havia sido vítima de roubo. Ele disse que, inclusive, permaneceu retido no veículo por um tempo e que estava com um passageiro no momento do crime, o qual havia sido sequestrado



Reprodução/Redes sociais