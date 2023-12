Manutenção da desoneração, alta da inflação e aprovação de Dino para o STF marcam a semana

A inflação oficial do Brasil ganhou força e subiu 0,28% em novembro, resultado guiado novamente pela alta no preço dos alimentos (+0,63%), de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Mesmo diante da aceleração, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) agora volta a figurar dentro do intervalo da meta, com alta acumulada de 4,68% nos últimos 12 meses



Edu Garcia/R7 - 20.04.2022