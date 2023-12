Queda do desemprego, greve em São Paulo e fim da trégua entre Israel e Hamas marcam a semana

A mídia estatal da Coreia do Norte afirmou na terça-feira (28) que o ditador Kim Jong-un recebeu fotos das "principais regiões-alvo" nos Estados Unidos, tiradas por seu satélite espião, lançado recentemente. A emissora de TV KCNA disse que os registros incluem imagens da Casa Branca, do Pentágono e de porta-aviões dos EUA.



Funcionários do Governo da Coreia do Sul dizem que as alegações do Norte não puderam ser confirmadas, pois as fotos não foram divulgadas.



Divulgação/The White House/KCNA/via Reuters