FUP: TST homologa acordo para recontratação de trabalhadores da Ansa, da Petrobras, no Paraná

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) formalizou nesta quarta-feira, 12, a homologação do acordo coletivo de trabalho que visa a recontratação pela Petrobras de trabalhadores a partir da retomada da Ansa, no Paraná (PR). A fábrica de fertilizantes nitrogenados está paralisada desde 2020, informou a Federação Única dos Petroleiros (Fup). A estimativa é do retorno de cerca 240 pessoas aos postos de trabalho até 5 de julho, apesar de 400 terem sido demitidos com a hibernação. Além disso, mais de 5 mil empregos indiretos deverão ser criados na região, com o aquecimento da economia gerado pela empresa. "Trata-se de um acordo histórico para o movimento sindical brasileiro porque estamos falando de uma reparação para trabalhadores que foram demitidos após a greve de 2020 com a hibernação da fábrica do Paraná", destacou o coordenador-geral da Fup, Deyvid Bacelar. "Além de garantir a readmissão de empregados que sofreram quatro anos com esse processo, estamos assegurando a retomada de direitos da categoria petroleira e petroquímica", completou. Bacelar lembrou que o acordo representa também a retomada da Petrobras ao setor de fertilizantes nitrogenados no Brasil, País importante produtor de alimentos mas que tem grande dependência de importações - mais de 90% de suas necessidades de consumo -, o que coloca em risco sua segurança alimentar. O dirigente da Fup disse que em breve será publicado o edital de licitação para as obras na fábrica, parada há quatro anos. "Será feita uma grande manutenção, com a contratação também de muitos trabalhadores para essa empreitada e, com a reabertura da unidade, deverão ser recontratados ainda mais trabalhadores", previu.