Governo mudará local de usina de dessalinização para evitar interferência em cabos de internet

A usina de dessalinização planejada pelo governo do Ceará e que seria construída na Praia do Futuro, em Fortaleza, próximo a cabos de internet, vai mudar de lugar após uma longa briga. A informação foi confirmada pelo secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tercius, em entrevista coletiva a jornalistas nesta quarta-feira, 12. A construção da usina de dessalinização é uma das iniciativas do governo cearense para ampliar o fornecimento de água e o combate à seca, mas enfrentava oposição das empresas de telecomunicações porque ela ficaria bem perto de cabos submarinos por onde chega o sinal de internet ao País. "Para o setor de telecomunicações, a notícia é boa. Chegou-se a um bom termo. E para o governo do Ceará também, pois ele poderia perder novas conexões e o polo de tecnologia. Foi uma vitória que construímos juntos", declarou Tercius. Com a alteração, a usina vai para um outro local a cerca de um quilômetro do ponto original do projeto, mas seguirá localizada na Praia do Futuro. Na visão do secretário, isso afastará o risco de interferência da usina nos cabos de internet.