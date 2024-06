Inflação de serviços no IPCA sai de 0,05% em abril para 0,40% em maio

Alto contraste

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,05% em abril para uma alta de 0,40% em maio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Segundo André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE, houve influência dos aumentos nas passagens aéreas, alimentação fora de casa e planos de telefonia móvel. "A inflação de serviços ainda ficou abaixo do IPCA geral em maio", ressaltou Almeida. Já os preços de itens monitorados pelo governo saíram de alta 0,74% em abril para aumento de 0,55% em maio. No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 4,60% em abril para 5,09% em maio, retomando o patamar de março. A inflação de monitorados em 12 meses saiu de 6,26% em abril para 6,09% em maio. O IPCA de maio ficou em 0,46%. A taxa acumulada nos 12 meses terminados em maio foi de 3,93%.