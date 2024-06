Intenção de expansão no setor cresceu 1,7% em maio ao melhor nível no ano, diz FecomercioSP A pretensão dos empresários do varejo da cidade de São Paulo de expandir suas atividades contrasta com que queda da confiança de 0,...

A pretensão dos empresários do varejo da cidade de São Paulo de expandir suas atividades contrasta com que queda da confiança de 0,9% registrada em maio. Mostra disso é o Índice de Expansão do Comércio no Município de São Paulo (IEC), que registrou em maio um aumento de 1,7%, passando de 103,8 pontos, em abril, para 105,5 pontos no mês em referência, atingindo assim o melhor resultado do ano. É o que aponta relatório enviado com exclusividade ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) pela FecomercioSP. O avanço foi impulsionado, principalmente, pela expectativa de contratações de funcionários, que cresceu 3,1%. O Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC), variável que mede a disposição de realizar contratações ou investir na estrutura física da empresa, subiu 3,1% em relação ao mês de abril, passando de 114,2 para 117,7 pontos. "Vale ressaltar, porém, que o IEC tem flutuado em torno dos 105 pontos nos últimos meses, o que mostra sinais de estagnação, refletindo a cautela por parte dos empresários do comércio na hora de expandir os negócios", apontaram os técnicos da FecomercioSP. E preveem: "A expectativa é que o índice de expansão do comércio volte a subir de maneira mais consistente em um cenário de redução das taxas de juros e menor incerteza sobre os rumos da política econômica do País."