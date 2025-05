JBS aprova dupla listagem para ações serem negociadas nas bolsas do Brasil e de Nova York Objetivo da empresa, uma das maiores do mundo, é ampliar acesso a investidores e reduzir custo de capital Economia|Do R7, em Brasília 23/05/2025 - 12h37 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h37 ) twitter

Papéis da JBS devem começar a circular na Bolsa de Nova York em 12 de junho JBS/Divulgação/Arquivo

Em assembleia extraordinária nesta sexta-feira (23), acionistas minoritários da JBS autorizaram a proposta de dupla listagem da companhia, um passo estratégico que permitirá à empresa negociar ações nas bolsas de valores de São Paulo (via BDRs) e Nova York (NYSE).

A expectativa é de que os papéis da JBS comecem a circular na NYSE em 12 de junho. No Brasil, o último pregão com ações da JBS S.A. está previsto para 6 de junho. A partir de 9 de junho, os ativos passam a ser representados por BDRs (ações estrangeiras) na B3.

Segundo a administração da empresa, a iniciativa busca adequar a estrutura societária à presença internacional da JBS, atrair novos investidores e ampliar o acesso a crédito mais barato no exterior.

A mudança pode elevar a liquidez dos papéis e alinhar a companhia a padrões globais de governança.

O CFO Guilherme Cavalcanti afirma que a medida facilita a implementação de estratégias de crescimento e captação. Já o CEO global, Gilberto Tomazoni, destacou a confiança dos acionistas minoritários no novo modelo. Os principais acionistas, J&F e BNDESPar, optaram por não influenciar o resultado da votação.

Presença global e expansão contínua

Com unidades de produção em 17 países, a JBS atua nos setores de carne bovina, frango, suína, ovos, alimentos preparados, plant-based e proteína cultivada. Conta com mais de 250 fábricas, 280 mil colaboradores e exporta para 180 países.

A receita líquida em 2024 alcançou US$ 77 bilhões, sendo 52% das operações nos EUA. A empresa encerrou o ano com geração de caixa livre de US$ 2,8 bilhões. Entre 2019 e 2024, a margem Ebitda média quase dobrou, passando de 5,1% para 9,5%, impulsionada por produtos de maior valor agregado.

A Ebitida é um indicador financeiro que representa o lucro de uma empresa antes de considerar juros, impostos, depreciação e amortização.

Cronograma estimado

30 de maio: Conclusão do registro da nova empresa na CVM

6 de junho: Último pregão das ações JBS S.A. na B3

9 de junho: Início da negociação de BDRs da JBS N.V. no Brasil

12 de junho: Estreia na Bolsa de Nova York

