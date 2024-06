PBoC não tem pressa para cortar juros e deve reduzir taxas em 10 pb apenas no 3º tri, diz ANZ O ANZ avalia que o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) "não está com pressa" para cortar os juros visto que a recuperação...

O ANZ avalia que o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) "não está com pressa" para cortar os juros visto que a recuperação do crescimento liderada pelas exportações "permanece intacta". Dessa forma, o banco australiano prevê um corte de 10 pontos-base nas taxas apenas no terceiro trimestre - e apenas se os índices de gerente de compras (PMI) do país permanecerem abaixo de 50, que separa contração de expansão das atividades. A instituição projeta ainda que a demanda externa provavelmente irá enfraquecer no segundo semestre, "uma vez que as narrativas globais de desaceleração do crescimento e desinflação continuam em jogo".