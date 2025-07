Por que o consórcio vale a pena em 2025? Cada vez mais o brasileiro opta por este modelo de negócio Economia|Do R7 16/07/2025 - 15h50 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O consórcio se destaca como uma forma segura de construir patrimônio sem comprometer o orçamento Freepik

O consórcio segue ganhando força no Brasil. Em 2025, essa modalidade de compra planejada e sem cobrança de juros quebrou recordes históricos: mais de 2 milhões de cotas vendidas entre janeiro e maio e um volume de créditos comercializados que ultrapassa R$ 186 bilhões.

Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o segmento de imóveis, por exemplo, cresceu 44,7% em adesões no mesmo período, reforçando a preferência dos brasileiros por opções mais conscientes de aquisição. Em um cenário de juros elevados e com a Selic ainda acima de dois dígitos, o consórcio se destaca como uma forma segura de construir patrimônio sem comprometer o orçamento.

“Enquanto no financiamento o consumidor paga juros que podem dobrar o valor do bem ao longo dos anos, no consórcio ele investe com previsibilidade, sem juros e com total controle do seu orçamento. É uma forma inteligente de adquirir patrimônio, sem abrir mão da saúde financeira”, afirma Luís Toscano, vice-presidente de Negócios da Embracon.

Afinal, o que é consórcio?

O consórcio funciona como um investimento coletivo: após aderir, você entra em um grupo com outras pessoas que desejam comprar algo de valor semelhante ao seu. Mensalmente, todos devem contribuir com suas parcelas para formar uma espécie de poupança comum. A cada mês, alguns participantes são contemplados com a carta de crédito, ou seja, o valor que poderá ser utilizado para a compra do bem ou serviço desejado.

‌



Esse modelo oferece duas grandes vantagens: não tem juros e permite planejar a compra com mais tranquilidade, sem dívidas imediatas.

Um modelo estratégico de investimento

Mais do que uma forma de comprar um carro ou imóvel, o consórcio tem ganhado espaço como ferramenta de planejamento e até investimento.

‌



“O consórcio deixou de ser apenas uma ferramenta de compra parcelada e passou a ocupar um espaço importante no planejamento financeiro dos brasileiros. Hoje, é também uma alternativa estratégica de investimento, especialmente para quem busca alavancar patrimônio com previsibilidade e sem os impactos dos juros tradicionais”, reforça Toscano.

Você pode usar a carta de crédito contemplada para adquirir imóveis, veículos, motos e serviços como procedimentos médicos e viagens. Basta escolher a categoria adequada no momento da contratação.

‌



Na prática, a carta contemplada permite negociar a compra à vista e ainda conseguir descontos, uma vantagem muitas vezes esquecida por quem só pensa no consórcio como simples alternativa ao financiamento.

Por que o consórcio vai continuar crescendo

Com os altos juros, muitas pessoas têm buscado alternativas mais vantajosas para realizar seus planos e o consórcio se destaca nesse cenário. Além disso, o aumento da consciência financeira tem levado os consumidores a valorizarem mais o planejamento e a previsibilidade na hora de investir.

A confiança no sistema também segue em alta, com um número expressivo de consorciados ativos no país. O Consórcio Embracon, por exemplo, acompanha esse movimento e tem registrado crescimento significativo nas vendas, reforçando o papel do consórcio como uma solução moderna, segura e inteligente para quem quer conquistar bens ou ampliar o patrimônio sem comprometer a saúde financeira.

Para quem vale a pena em 2025?

O consórcio faz sentido especialmente para quem deseja construir ou alavancar patrimônio, tem metas de médio e longo prazo e está disposto a uma compra planejada e não imediata.

Com a possibilidade de simular planos de forma totalmente online e gratuita, ficou ainda mais fácil entender como essa modalidade pode funcionar na prática para o seu objetivo.

Quer saber como o consórcio pode se encaixar nos seus planos?

Simule agora no site do Consórcio Embracon e descubra o plano ideal para realizar seus projetos com mais economia, controle e tranquilidade.

*As informações acima são de responsabilidade do anunciante. O Portal R7 não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste conteúdo.