Preços dos remédios vão subir até 4,5% a partir do próximo domingo Definido pelo conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, percentual foi publicado no Diário Oficial de quinta

Alto contraste

A+

A-

Remédios vão subir até 4,5% a partir de domingo Remédios vão subir até 4,5% a partir de domingo (Pillar Pedreira/Agência Senado – 13.05.2022)

Os preços dos medicamentos vão ser reajustados em até 4,5% pelos fabricantes a partir do próximo domingo (31). O percentual foi definido pelo conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e publicado na última quinta-feira (28) no DOU (Diário Oficial da União). O consumidor deve sentir o impacto no bolso dentro de duas semanas.

O reajuste já tinha sido antecipado pelo blog Conta em Dia, do R7, já que o Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos) estimava a reposição da inflação oficial acumulada. O cálculo é baseado no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do período de março de 2023 a fevereiro de 2024.

O aumento, porém, depende numa fórmula elaborada pelo órgão ligado à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O setor farmacêutico é submetido ao controle de preços.

Somente uma vez por ano as indústrias farmacêuticas estão autorizadas a reajustar os preços de seus produtos, para compensar os aumentos de custo de produção acumulados nos 12 meses anteriores. O reajuste deve atingir cerca de 13 mil produtos.

Conforme a resolução, o ajuste máximo de preços de medicamentos permitido será o seguinte: nível 1 (4,50%), nível 2 (4,50%) e nível 3 (4,50%). As empresas poderão fazer o reajuste no prazo de até 15 dias após a publicação da portaria, que é assinada por Daniela Marreco Cerqueira.

Saiba os cuidados ao comprar remédios pela internet:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Pacientes que utilizam o medicamento Ozempic têm sido vítimas de golpes na internet. A caneta usada para tratamento de diabetes e para emagrecimento custa, em média. R$ 1.200. Os criminosos atraem os consumidores com preços dez vezes menores, mas quem paga, nunca recebe o produto. O Jornal da Record mostra alguns cuidados ao comprar remédios pela internet para não cair em fraudes. Veja!