A empresa que teve crescimento de três digitos graças às airfryers No comando das atividades comerciais da Philips Walita na América Latina desde julho de 2024, Fernando Bueno conseguiu resultados...

Fernando Bueno atribui o sucesso aos lançamentos da empresa em 2024, especialmente a expansão no portfólio de fritadeiras elétricas | Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

No comando das atividades comerciais da Philips Walita na América Latina desde julho de 2024, Fernando Bueno conseguiu resultados positivos. Em especial, o público: a empresa ganhou o Prêmio Reclame Aqui. Bueno atribui o sucesso aos lançamentos da empresa em 2024, especialmente a expansão no portfólio de fritadeiras elétricas, as airfryers. “Tivemos um crescimento de três dígitos, comparado a 2023, graças à estratégia de abertura de distribuição da categoria de airfryers para todo o mercado”, disse o CEO, em entrevista à agência DC News.

