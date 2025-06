A vingança de Gudin

Revista Oeste |Do R7

Eugênio Gudin morreu há quase quatro décadas. Viveu um século defendendo algo que, à sua época, parecia heresia econômica: o desenvolvimento do Brasil deveria vir do campo, não da fábrica. Para Gudin, as vantagens comparativas brasileiras estavam na agricultura, onde solo, clima e abundância natural podiam transformar o país num fornecedor global. Seus adversários não pensavam assim.

