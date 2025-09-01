Ações da BYD caem depois de anúncio de queda no lucro No Brasil, os veículos da BYD ganham cada vez mais espaço nas ruas. Fora do país, porém, o gigante chinês dos carros elétricos não...

No Brasil, os veículos da BYD ganham cada vez mais espaço nas ruas. Fora do país, porém, o gigante chinês dos carros elétricos não obteve o mesmo resultado. Resultado: o lucro despencou quase 30% no primeiro trimestre e levou o valor das ações pelo mesmo caminho.

