Ações da Petrobras caem mais de 7% depois de balanço abaixo do esperado

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) caem, nesta sexta-feira, 8, e pressionam o Ibovespa, que recua 0,49%. Os papéis ordinários (PETR3) recuam 7,55% e os preferenciais (PETR4) 5,72%. A estatal já perdeu cerca de R$ 28,5 bilhões em valor de mercado. O movimento ocorre depois da divulgação do balanço do segundo trimestre e do anúncio de R$ 8,66 bilhões em dividendos.

Para mais detalhes sobre essa queda e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

