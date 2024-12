Acordo com Mercosul impede União Europeia ‘de ir para o buraco’, avalia economista O economista Daniel Vargas, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), avalia que o acordo com o Mercado Comum do Sul (Mercosul)...

Revista Oeste|Do R7 06/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 21h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share