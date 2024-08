Alta da Inflação: Impactos no Etanol, Passagens Aéreas e Videogames A inflação oficial do Brasil voltou a subir e alcançou 0,38% em julho. No acumulado dos últimos 12 meses, o Índice Nacional de Preços...

Revista Oeste|Do R7 09/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌