Alta das tarifas deixa Banco Central em situação delicada, diz economista

Revista Oeste |Do R7

A alta das tarifas imposta pelo presidente Donald Trump vai resultar em custos mais elevados para os países que exportam para os Estados Unidos, (EUA) entre eles o Brasil. Em longo prazo, pode provocar a reconfiguração das rotas comerciais, com a busca por novos mercados para compensar as perdas nos tradicionais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação do Banco Central e as implicações econômicas.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: