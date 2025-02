Aluguel comercial dispara e bate recorde no Brasil em 2024 O mercado de aluguel comercial no Brasil fechou 2024 com a maior alta anual desde o começo da série histórica do Índice FipeZAP Comercial... Revista Oeste|Do R7 21/01/2025 - 13h09 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h09 ) twitter

Sede do TRT Bahia

O mercado de aluguel comercial no Brasil fechou 2024 com a maior alta anual desde o começo da série histórica do Índice FipeZAP Comercial, em 2013.

Para mais detalhes sobre essa tendência e os números que estão moldando o mercado, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

