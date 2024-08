Ambev Reporta Queda no Lucro do 2° Trimestre de 2024 O Ebitda ajustado registrou crescimento de 10,2%| Foto: Jeso Carneiro/Flickr No segundo trimestre de 2024, a Ambev registrou lucro...

Revista Oeste|Do R7 01/08/2024 - 20h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 20h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌