Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Americanas renegocia aluguel das lojas para cortar despesas

Dois anos e meio depois do escândalo contábil na Bolsa brasileira, a Americanas ainda enfrenta dificuldades para pagar despesas, inclusive...

Revista Oeste|Do R7

Dois anos e meio depois do escândalo contábil na Bolsa brasileira, a Americanas ainda enfrenta dificuldades para pagar despesas, inclusive os aluguéis de suas lojas. A varejista pediu reduções nos valores das unidades em capitais do Nordeste e do Sudeste. E conseguiu o desconto em três delas.

Para saber mais sobre essa importante negociação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.