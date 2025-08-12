Americanas renegocia aluguel das lojas para cortar despesas
Dois anos e meio depois do escândalo contábil na Bolsa brasileira, a Americanas ainda enfrenta dificuldades para pagar despesas, inclusive os aluguéis de suas lojas. A varejista pediu reduções nos valores das unidades em capitais do Nordeste e do Sudeste. E conseguiu o desconto em três delas. Leia Mais em Revista Oeste - Economia:
