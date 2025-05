Americanas reporta prejuízo de quase R$ 500 mi no 1º tri A Americanas S.A., em recuperação judicial, registrou um prejuízo de R$ 496 milhões no primeiro trimestre de 2025. No mesmo período... Revista Oeste|Do R7 17/05/2025 - 00h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h03 ) twitter

Perda da Americanas no primeiro semestre de 2024 foi de R$ 1,4 bilhão | Foto: Reprodução/X/Twitter Revista Oeste - Economia

A Americanas S.A., em recuperação judicial, registrou um prejuízo de R$ 496 milhões no primeiro trimestre de 2025. No mesmo período do ano anterior, a companhia havia reportado lucro de R$ 453 milhões. A queda é atribuída principalmente à ausência de receitas extraordinárias e ao impacto do descasamento da data da Páscoa.

Para mais detalhes sobre os resultados financeiros da Americanas e suas estratégias de reestruturação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

