Americanas tem prejuízo de quase R$ 500 milhões no 1º trimestre A Americanas encerrou o primeiro trimestre de 2025 com prejuízo líquido de R$ 496 milhões, resultado que contrasta com o lucro de...

Revista Oeste|Do R7 15/05/2025 - 09h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 09h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share