Anvisa proíbe a comercialização de duas novas marcas de azeite

Revista Oeste |Do R7

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira, 26, a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de todos os lotes de azeite de oliva das marcas La Ventosa e Grego Santorini. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. As medidas foram tomadas devido a um relatório do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) sobre irregularidades nos produtos dessas marcas.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: