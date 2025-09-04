Aparecida vai receber hotel de 700 apartamentos Principal destino turístico religioso no Brasil, a cidade paulista de Aparecida vai receber um hotel com 700 apartamentos. Com investimento...

Principal destino turístico religioso no Brasil, a cidade paulista de Aparecida vai receber um hotel com 700 apartamentos. Com investimento de aproximadamente R$ 500 milhões, o Aparecida Resort tem previsão de entrega para 2029. As obras começam no segundo semestre de 2026.

