Após escândalo do Banco Master o Conselho Monetário Nacional muda regras do FGC ​O Conselho Monetário Nacional (CMN) modificou nesta sexta-feira, 1, as regras para os bancos brasileiros poderem acessar ao Fundo...

Revista Oeste|Do R7 01/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h17 ) twitter

