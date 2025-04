Aposta de Concórdia (SC) ganha mais de R$ 50 milhões na Mega-Sena O Brasil tem um novo milionário. Ou melhor, a cidade de Concórdia, no oeste catarinense, passa a contar com alguém nesse patamar financeiro...

O Brasil tem um novo milionário. Ou melhor, a cidade de Concórdia, no oeste catarinense, passa a contar com alguém nesse patamar financeiro. É de lá que veio a aposta que acertou as seis dezenas do concurso 2.854 da Mega-Sena. O sorteio ocorreu na noite deste sábado, 19.

