Aposta leva sozinha quase R$ 34 milhões da Mega-Sena

Uma aposta do Rio de Janeiro (RJ) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2906 da Mega-Sena. O vencedor levou o prêmio de R$ 33.707.841,27. O sorteio ocorreu nesta terça-feira, 26, em São Paulo.

