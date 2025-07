Aposta única em Goiânia leva prêmio de R$ 50,7 milhões na Mega-Sena Uma aposta feita em Goiânia (GO) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.882 da Mega-Sena. O dono do bilhete faturou assim o...

Uma aposta feita em Goiânia (GO) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.882 da Mega-Sena. O dono do bilhete faturou assim o prêmio acumulado de R$ 50.722.168,24. O sorteio ocorreu na noite desta terça-feira, 1º de julho, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

