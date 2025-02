As mais lidas do mês: a esperança acaba em março Neste fim de janeiro, Oeste traz novamente aos leitores reportagens que fizeram sucesso ao longo do último mês de 2024. O texto abaixo... Revista Oeste|Do R7 30/01/2025 - 14h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os analistas de mercado acreditam que a inflação só ficará dentro da meta de 3% estabelecida pelo Banco Central se os juros subirem neste mês | Foto: Marcello Casal Jr./Agênci

Neste fim de janeiro, Oeste traz novamente aos leitores reportagens que fizeram sucesso ao longo do último mês de 2024. O texto abaixo, publicado originalmente em 20 de dezembro, informa que o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o agora presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, manifestaram forte preocupação com a estabilidade macroeconômica do país no curto prazo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

As mais lidas do mês: Portuguesa se torna SAF bilionária; entenda

Índice de Confiança do Comércio cai para 89,3 pontos em janeiro, diz FGV

Mega-Sena: sorteio desta terça-feira tem prêmio de R$ 6 milhões