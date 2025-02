Associação alerta que café pode ficar mais caro e recomenda ‘consumo consciente’ A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) admitiu que o preço do café pode sofrer novos aumentos nas próximas semanas e,... Revista Oeste|Do R7 06/02/2025 - 20h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h47 ) twitter

O café liderou a lista de maiores aumentos de preços no ano passado | Foto: Reprodução/Freepik

A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) admitiu que o preço do café pode sofrer novos aumentos nas próximas semanas e, por isso, recomendou “consumo consciente”. As declarações vieram do presidente da Abic, Pavel Cardoso, durante um evento nesta quarta-feira, 5, para discutir os resultados do setor em 2024.

Para mais informações sobre o impacto dos preços do café e dicas de consumo consciente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

