Ataque hacker a operadora do sistema Pix desvia R$ 710 milhões
Um ataque cibernético na última sexta-feira, 29, resultou na retirada de R$ 710 milhões de contas vinculadas à Sinqia, empresa que faz a ponte entre instituições financeiras e o sistema Pix. Os valores desviados pertenciam a contas de dois clientes: o banco HSBC e a fintech Artta, localizada em Curitiba.
Para entender todos os detalhes desse incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.
