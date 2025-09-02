Logo R7.com
Ataque hacker a operadora do sistema Pix desvia R$ 710 milhões

Um ataque cibernético na última sexta-feira, 29, resultou na retirada de R$ 710 milhões de contas vinculadas à Sinqia, empresa que...

Revista Oeste|Do R7

Sinqia empresa de softwares Revista Oeste - Economia

Um ataque cibernético na última sexta-feira, 29, resultou na retirada de R$ 710 milhões de contas vinculadas à Sinqia, empresa que faz a ponte entre instituições financeiras e o sistema Pix. Os valores desviados pertenciam a contas de dois clientes: o banco HSBC e a fintech Artta, localizada em Curitiba.

