Aumenta o número de empresas em recuperação judicial no Brasil Mais de 20 empresas de capital aberto no Brasil estão em processos de recuperação judicial ou extrajudicial. O número deve aumentar... Revista Oeste|Do R7 19/03/2025 - 07h05 (Atualizado em 19/03/2025 - 07h05 )

Avião da Azul | Foto: Divulgação

Mais de 20 empresas de capital aberto no Brasil estão em processos de recuperação judicial ou extrajudicial. O número deve aumentar em 2025, à medida que o cenário econômico, com juros elevados e instabilidade global, continua a pressionar as finanças corporativas. As informações são do jornal Valor Econômico.

