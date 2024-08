Aumento no Custo do Prato Feito: Impacto na Vida dos Trabalhadores em 2024 Em média, os trabalhadores brasileiros gastam R$ 30,80 para consumir um prato feito com uma bebida não alcoólica. Esse valor é 4,...

Revista Oeste|Do R7 02/08/2024 - 22h55 (Atualizado em 02/08/2024 - 22h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌