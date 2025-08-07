Avibras anuncia novo controle em meio às dívidas e greve de mais de mil dias Maior indústria bélica do Brasil, a Avibras anunciou nesta quarta-feira, 6, a entrada de um novo acionista majoritário: o investidor...

Maior indústria bélica do Brasil, a Avibras anunciou nesta quarta-feira, 6, a entrada de um novo acionista majoritário: o investidor Fábio Guimarães Leite. Ele será responsável por liderar a transição na reestruturação da companhia, conforme o plano de recuperação aprovado em maio pela Justiça.

