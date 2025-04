B3 dá dicas de como investir no exterior de forma segura Para quem busca oportunidades financeiras globais, aprender como investir no exterior pode ser mais simples do que parece. É possível... Revista Oeste|Do R7 01/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h45 ) twitter

Gráfico do Ibovespa atrás de uma placa do B3, a Bolsa de Valores do Brasil

Para quem busca oportunidades financeiras globais, aprender como investir no exterior pode ser mais simples do que parece. É possível se tornar sócio de grandes empresas internacionais através da negociação de ativos estrangeiros diretamente pela B3, a bolsa brasileira, sem precisar abrir conta fora do país ou lidar com o envio de remessas para o exterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e descubra como diversificar seus investimentos de forma segura!

