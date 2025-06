Banco Central eleva taxa básica de juros para 15% ao ano

Revista Oeste |Do R7

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou, no início da noite desta quarta-feira, 18, a decisão de elevar — mais uma vez — a Selic, a taxa básica de juros do país. Agora, o índice será de 15% ao ano, maior patamar desde 2006.

