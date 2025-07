Revista Oeste |Do R7

Banco Central interrompe alta de juros e mantém Selic em 15% O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central optou, nesta quarta-feira, 30, por manter a taxa Selic em 15% ao ano. Com...

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central optou, nesta quarta-feira, 30, por manter a taxa Selic em 15% ao ano. Com a decisão, a instituição encerra o ciclo de aumentos. A decisão foi adotada de forma unânime pelos integrantes do colegiado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro dos detalhes dessa importante decisão!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: