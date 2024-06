Banco Central mantém Selic em 10,5% com voto unânime do Copom O diretor de política monetária da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, votou junto com o presidente Roberto Campos NetoLeia a...

Revista Oeste|Do R7 19/06/2024 - 19h03 (Atualizado em 19/06/2024 - 19h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share