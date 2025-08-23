Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Banco do Brasil reage a suposta desinformação e promete medidas legais

O Banco do Brasil divulgou nesta sexta-feira, 22, uma nota em que afirma a disposição de tomar “medidas legais cabíveis para proteger...

Revista Oeste|Do R7

O Banco do Brasil divulgou nesta sexta-feira, 22, uma nota em que afirma a disposição de tomar “medidas legais cabíveis para proteger sua reputação”. O comunicado é uma resposta principalmente ao que a instituição classificou como desinformação em redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre a reação do Banco do Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.