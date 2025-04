Banco Mundial divulga lista de países com maiores reservas em dólar O Banco Mundial divulgou uma lista com os 20 países que acumulam as maiores reservas internacionais em dólar. No ranking, o Brasil...

O Banco Mundial divulgou uma lista com os 20 países que acumulam as maiores reservas internacionais em dólar. No ranking, o Brasil aparece em nono lugar, com um total de US$ 346,4 bilhões em ativos, atrás de economias como China, Japão e Suíça.

