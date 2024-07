Bancos alertaram sobre operações suspeitas de ex-diretores da Americanas: Revelações Impactantes

Comissão de Valores Mobiliários recebeu comunicados do Itaú, do Credit Suisse e da XP com indícios de uso de informações privilegiadas antes de divulgação de fraude na empresa. O caso envolvendo ex-diretores da Americanas tem gerado grande repercussão no mercado financeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Economia: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.